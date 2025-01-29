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Сегодня, 18:05

Бобби Кларк оценил игру Мичкова: «Очень умен и конкурентоспособен»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, старший вице-президент «Филадельфии» Бобби Кларк в интервью RG.org оценил игру российского нападающего «Флайерз» Матвея Мичкова в нынешнем сезоне.

«Мичков будет хорош, действительно хорош. Он очень умен и конкурентоспособен, и ему всего 20 лет. Но как бы хороши ни были эти ребята, всем придется подождать, чтобы увидеть их истинный потенциал. Посмотрите на Бедарда, он не зажигает лигу, и это его второй год. Эти ребята наберут обороты к 23 или 24 годам. Сейчас они выглядят хорошо, но только начинают», — сказал Кларк.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Бобби Кларк
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