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Сегодня, 14:45

Бобби Кларк: «В современном хоккее Линдрос был бы сильнее Овечкина»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Хоккеисты Александр Овечкин и Эрик Линдрос.
Александр Овечкин и Эрик Линдрос.
Фото Getty Images
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Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал о драфте и работе с одним из сильнейших хоккеистов 90-х годов Эриком Линдросом.

— Вы задрафтовали Эрика Линдроса, сделали его капитаном и во «Флайерз», и в сборной Канады на Олимпиаде в Нагано. Но затем у вас возникли трудности с ним и особенно его отцом, и в конце концов вы Линдроса обменяли. Какие у вас сейчас отношения?

— Сейчас мы с Эриком хорошо ладим. А его родители не должны были вмешиваться в его жизнь вплоть до того возраста, когда это происходило. Это нормально, когда ваш сын — подросток, вы помогаете ему, направляете его. Но его родители просто вмешались в жизнь взрослого человека и, думаю, причинили ему боль. У Эрика были проблемы с сотрясением мозга, которые повлияли на его карьеру, особенно в ее конце. Но он винил в этом «Флайерз», наших врачей, что было не так.

Зачем нам делать что-то подобное? Так или иначе, я обменял его, чего он так и не понял. В тот год, когда он не играл, мы набрали сто очков. И мы никогда не скучали по нему после обмена. Говорю совершенно серьезно. А он тем временем перешел из «Рейнджерс» в «Торонто», а затем в «Даллас». Думаю, прыжки из команды в команду также повредили его карьере. Впрочем, повторяю, теперь у нас все в порядке.

— Как вы думаете, в сегодняшнем хоккее с его правилами карьера Линдроса была бы длиннее и лучше, ведь таким ударам в голову судьи бы попустительствовали бы?

— Да. А еще если бы красная линия была убрана в его время, то Линдрос был бы круче Овечкина. Видели, как Овечкин начинает разгоняться в своей зоне? Если эти парни кого-то ударят, то нанесут этому человеку ущерб. А раньше красная линия заставляла их тормозить (чтобы не заехать за нее и не получить шайбу из своей зоны в офсайде. — Прим. И.Р.). Линдрос был бы намного лучшим игроком в сегодняшнем хоккее, это точно.

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка
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Александр Овечкин
Эрик Линдрос
ХК Филадельфия Флайерз
Бобби Кларк
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