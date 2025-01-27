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Сегодня, 13:15

Бобби Кларк: «Наш тренер Шеро дружил с Тарасовым, они много выпивали вместе»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Хоккейные тренеры Анатолий Тарасов и Рэй Шеро.
Анатолий Тарасов и Рэй Шеро.
Фото СЭ, Getty Images
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Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал об отношениях великого советского тренера Анатолия Тарасова с коллегой из «Филадельфии Флайерз» Рэем Шеро.

— То есть главный тренер начал собирать постоянные звенья уже после Суперсерии?

— Постойте... О нет, думаю, он попробовал еще в низших лигах. Когда он впервые пришел во «Флайерз» (в 1971 году. — Прим. И.Р.), то начал сразу. У него была система, и все парни ей следовали, даже если не всегда одни и те же пары защитников выходили с той или иной тройкой нападающих. Мы все знали, где должны быть нападающие или защитники, куда кто должен был идти. Это был первый раз в НХЛ, когда мы увидели такое.

— Это очень интересно, поскольку даже в Советском Союзе, до Виктора Тихонова, были только сыгранные тройки нападения и пары защиты, но разные форварды могли выходить с разными защитниками. И лишь Тихонов впервые в СССР создал пятерку Фетисов — Касатонов, Макаров — Ларионов — Крутов, всегда игравшую вместе.

— Шеро намного опередил время. Он первым привел помощников тренера. У нас было два ассистента. Все, что он делал, было намного, намного впереди остальной лиги.

— Он знал советский хоккей на расстоянии или ездил в СССР?

— Он был там! И они были приятелями с [Анатолием] Тарасовым, много выпивали вместе. Оба были большими пьяницами! Курили, пили и говорили о хоккее.

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка

Анатолий Тарасов
Бобби Кларк
Рэй Шеро
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