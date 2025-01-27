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Сегодня, 15:15

Бобби Кларк рассказал, почему «Филадельфию» 1970-х называют Хулиганами с Броад-стрит

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный капитан «Филадельфии» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» объяснил, из-за чего «Флайерз» стали грубой командой с большим количеством игроков ярко выраженного силового стиля.

— Все знают прозвище «Филадельфии» 70-х — Broad Street Bullies, Хулиганы с Броад-стрит. Как команда получила репутацию самой жесткой и, возможно, грубой в НХЛ? Сделали ли это Шеро или владелец «Флайерз» Эд Снайдер намеренно?

— Первой габаритной командой, которая пыталась физически запугивать соперников, был «Бостон». Мы на первых порах были маленькими, и они нас довольно сильно избили. Большая команда была у «Сент-Луиса», они тоже могли нас отлупить. Так что Снайдер просто устал от этого.

Он начал выменивать и подписывать некоторых крупных игроков. И, знаете, это изменило ситуацию. Как в детстве, когда старший пацан вас все время лупит и вы ничего не можете с этим сделать, а потом вы подрастаете и начинаете бить его, и это кажется вам довольно приятным. Для нас это окупилось, поскольку команды стали «Филадельфию» бояться. Но вдобавок к этому у нас было много талантов. Все равно вы выигрываете не на жесткости, а на таланте.

— А кто первым назвал вас Хулиганами с Броад-стрит?

— Журналист из Филадельфии. Наш дворец «Спектрум» находился на Броад-стрит.

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка
ХК Филадельфия Флайерз
Бобби Кларк
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