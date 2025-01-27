Бобби Кларк рассказал, почему всегда играл без шлема

Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» высказал теорию, почему игроки НХЛ 70-х годов, выступавшие в шлеме, получали больше травм, чем тот, кто выходил на лед без него.

— Кстати, в каком возрасте вы начали носить шлем? Это ведь как раз было время, когда лига активно их внедряла.

— Я никогда не носил шлем. Ни в одном матче. Они уже были, когда я стал профессионалом, одним из тех, кто это практиковал, был Стэн Микита. Но большинство игроков, когда я начинал, этого не делали. А вот когда заканчивал — большинство уже было в шлемах. Но знаете, какое у меня было наблюдение? Правда, без каких-либо фактических доказательств. Как только все надели шлемы, игроки стали чаще охотиться за головами. Меня никогда не били головой о стекло или что-то в этом роде. По ногам — да, но не по голове. Мне кажется, в мое время игроки без шлемов и щитков в этом плане были более уважительны друг к другу.