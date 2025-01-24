Бобби Кларк: «Кто бы мог подумать, что рекорд Гретцки когда-то будет побит?»

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» высказался о гонке Александра Овечкина за голевым достижением великого канадца.

— «Вашингтон» задрафтовал Овечкина под первым номером в 2004 году, а вы в то время были генеральным менеджером «Филадельфии». Не проводили с Ови преддрафтовое интервью?

— Нет. Там не было ни одного шанса, что он достанется кому-то еще, кроме «Кэпиталз». Все знали, насколько он хорош. Вторым номером был Малкин, он тоже был чертовски хорош. Близко, но все-таки не до такой степени, как Овечкин. Мы с Алексом знакомы, пересекались на торжественных мероприятиях. Но подробного общения у нас никогда не было.

— Ждете момента, когда Ови побьет рекорд Гретцки по голам?

— Знаете, я бы хотел, чтобы канадец сохранил этот рекорд. Но тот факт, что кто-то его побьет, будет хорош для игры, для интереса к ней. Потому что потом кто-то придет и побьет и этот рекорд. Кто бы мог подумать, когда Гретцки установил его, что когда-либо он будет побит? А лет через тридцать кто-то опередит и Овечкина.

— Как относитесь к решению Гретцки и Гэри Бэттмена приезжать на все матчи Овечкина, начиная с 890-го гола, чтобы устроить церемонию, как только он это сделает?

— Думаю, это хорошая идея. Сейчас, куда бы вы ни пошли, проходят большие церемонии и масштабные празднования вещей, которые в прошлом были почитаемы, но так сильно не отмечались. Теперь есть двадцать ток-шоу о хоккее, двадцать телевизионных шоу. Все теперь так гламурно! Думаю, просто так устроен мир.