Бобби Кларк заявил, что он вовсе не Бобби

Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» сказал, что его имя всегда звучало по-другому, а Бобби его стали называть журналисты и болельщики.

— Тяжело было стать генеральным менеджером «Филадельфии» сразу после окончания игровой карьеры и управлять людьми, с которыми вы только что выходили на лед?

— Этого не должно было случиться. У меня не было никакой подготовки, чтобы стать генеральным менеджером, я не был достаточно образован для этого. Если клуб хотел видеть меня на этом посту, то должен был дать мне некоторое время и подготовить в течение пары лет. Ты можешь знать хоккей изнутри, но игра в него не научит тебя управлять процессами, вести переговоры по контрактам, делать правильные обмены и т. д. Я научился, но как раз после этого меня и уволили, ха-ха.

— Трудно ли было научить людей называть вас не Бобби, а мистером Кларком?

— Вообще-то я всегда был Бобом. И когда играл, и когда стал генеральным менеджером. Никогда не использовал имя Бобби, сам всегда называл себя Бобом. И товарищи по команде в основном называли меня Бобом.

— Вот как! Откуда же взялся Бобби, почему вас знают во всем мире именно так?

— Кто-то начал так называть, а я и не возражал. Бобби так Бобби. Мне было все равно, что напишут в прессе. Но для спортсменов я всегда был Бобом.