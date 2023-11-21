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Сегодня, 10:30

Бобровский назвал имена сильнейших российских вратарей в НХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский — его сильнейший современник.

— Кто из российских вратарей в НХЛ вам сейчас нравится больше всего?

— Андрей Василевский — один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой. Игорь Шестеркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Петр Кочетков. Был впечатлен увиденным от Ярослава Аскарова — очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.

— А лучшего, на ваш взгляд, вратаря лиги назовете?

— Одного не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята. Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как ее выполняют игроки. Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят — и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю. Хоккей — командная игра, и вратари — часть команды, структуры.

Сергей Бобровский. «Слезы радости и ощущение счастья. А вы говорите о боли?!» Бобровский — о плей-офф и финале Кубка Стэнли

Андрей Василевский (хоккей)
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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