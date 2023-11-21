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НХЛ

Сегодня, 10:45

Бобровский объяснил, почему российские игроки НХЛ не сделали заявления после начала СВО

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Бобровский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» подтвердил слова Никиты Задорова о том, что он был инициатором создания чата российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, для выработки общей позиции после 24 февраля 2022 года.

— На связи ли вы со старым другом по «Коламбусу» Артемием Панариным, который уже побил сразу два рекорда по матчам с очками со старта сезона — для «Рейнджерс» и для россиян?

— Да, конечно. Очень за него рад, что у него все получается в Нью-Йорке. Всеми руками и ногами за него и с удовольствием читаю о его удачах.

— Из интервью Никиты Задорова все узнали о чате российских энхаэловцев. Действительно он был открыт сразу после событий 24 февраля 2022 года по вашей инициативе?

— Да. Было непростое время, никто не знал, как отреагирует мир. И я подумал, что нам всем было бы неплохо собраться, обсудить этот вопрос и быть готовыми сделать какое-то совместное заявление, если бы это было необходимо.

— Заявления в итоге не последовало. Не договорились?

— Не было смысла.

Сергей Бобровский. «Слезы радости и ощущение счастья. А вы говорите о боли?!» Бобровский — о плей-офф и финале Кубка Стэнли

— Жив ли чат?

— Нет, он просуществовал три-четыре дня.

— Как вы отнеслись к истории с Иваном Федотовым и к тому, что даже после армии он не приехал в «Филадельфию» на действующий контракт и вернулся в ЦСКА?

— Пристально за ситуацией не следил. Думаю, если он принял такое решение — значит, у него были на то основания.

— Ездили ли вы сами этим и прошлым летом в Россию и если да, то где именно были, с какими эмоциями уезжали и возвращались?

— Да, ездил. Большую часть времени провел в Санкт-Петербурге. Россия — мой дом и моя родина, и мы всегда с большой радостью проводим там время.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
4
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