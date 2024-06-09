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Сегодня, 07:05

Бобровский оценил свою игру в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:0).

«Я здесь благодаря Богу, а не себе. Без него я никто. Я просто живу ради этой возможности и наслаждаюсь каждой ее секундой», — приводит слова Бобровского журналист Стивен Вайно.

35-летний россиянин отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.

В текущем плей-офф Бобровский провел 18 матчей, в которых отразил 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.20.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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