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Сегодня, 07:54

Бобровский одержал 35-ю победу в плей-офф НХЛ — больше только у троих российских вратарей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» обыграла «Бостон» (6:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 15 из 17 бросков и одержал 35-ю победу в Кубке Стэнли за карьеру. Эта игра против «Бостона» стала для него 78-й в плей-офф.

Бобровский занимает четвертое место среди российских вратарей по числу побед в Кубке Стэнли. Лидером по этому показателю является Андрей Василевский («Тампа», 66 побед в 115 матчах). Второе место занимает Евгений Набоков (42 в 86), на третьей строчке — Николай Хабибулин (39 в 72).

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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