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Сегодня, 07:05

Бобровский одержал пятую победу подряд в плей-офф и установил новый рекорд «Флориды»

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» (4:2).

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это пятая победа подряд в текущем плей-офф — три победы были одержаны в первом раунде с «Бостоном», две — против «Торонто». Таким образом, 34-летний россиянин установил новый рекорд по победной серии среди вратарей «Флориды», побив достижение Джона Ванбисбрука (4 победы в 1996 году).

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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