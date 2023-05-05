Бобровский одержал пятую победу подряд в плей-офф и установил новый рекорд «Флориды»

«Флорида» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» (4:2).

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это пятая победа подряд в текущем плей-офф — три победы были одержаны в первом раунде с «Бостоном», две — против «Торонто». Таким образом, 34-летний россиянин установил новый рекорд по победной серии среди вратарей «Флориды», побив достижение Джона Ванбисбрука (4 победы в 1996 году).

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.