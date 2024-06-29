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Сегодня, 16:08

Бобровский отреагировал на то, что ИИХФ проигнорировала россиян в новости о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не стоит реагировать на позицию Международной федерации хоккея.

— Видели ли новость, что в заметке о финале на сайте ИИХФ не упомянули ни вас, ни Тарасенко с Куликовым? Насколько это неприятно — в Америке вас носят на руках, а в Европе делают вид, что россиян в хоккее не существует?

— Я думаю, не стоит реагировать на мнение и позицию каждой отдельной организации или отдельных личностей. Каждый имеет право на ведение своих дел, как он считает нужным.

Полностью интервью Сергея Бобровского читайте на сайте «СЭ»

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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