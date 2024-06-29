Бобровский отреагировал на то, что ИИХФ проигнорировала россиян в новости о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не стоит реагировать на позицию Международной федерации хоккея.

— Видели ли новость, что в заметке о финале на сайте ИИХФ не упомянули ни вас, ни Тарасенко с Куликовым? Насколько это неприятно — в Америке вас носят на руках, а в Европе делают вид, что россиян в хоккее не существует?

— Я думаю, не стоит реагировать на мнение и позицию каждой отдельной организации или отдельных личностей. Каждый имеет право на ведение своих дел, как он считает нужным.

Полностью интервью Сергея Бобровского читайте на сайте «СЭ»