Бобровский побил рекорд «Флориды» по числу сейвов в одном матче плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил клубный рекорд по отраженным броскам в одном матче плей-офф НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Флорида» обыграла «Каролину» (3:2 ОТ) в первом матче финальной серии «Востока», команды провели 4 овертайма.

Бобровский совершил 63 сейва в этой встрече, побив клубный рекорд. Ранее достижение принадлежало Джону Ванбисбруку, который совершил 55 сейвов в 1996 году.

Также Бобровский отразил более 50 бросков во втором матче плей-офф подряд. Он стал третьим голкипером, который добился этого достижения.