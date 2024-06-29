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Сегодня, 16:15

Бобровский о том, что Панарин не выиграл Кубок Стэнли: «Неизвестно, что бы получилось, если бы мы не выиграли в овертайме четвертую игру»

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что серия с «Рейнджерс», в которой выступает его друг Артемий Панарин, могла пойти совершенно по другому сценарию.

— Панарин мог оказаться с вами во «Флориде», но выбрал «Рейнджерс». Не подшучивали ли над ним, что он сделал неправильный выбор?

— Артемий играет в мощной команде. Счет в серии с ними был 1-2, и неизвестно, что бы получилось, если бы мы не выиграли в овертайме четвертую игру. При счете 1-3 ехать в «Мэдисон Сквер Гарден» было бы очень нелегко.

Полностью интервью Сергея Бобровского читайте на сайте «СЭ»

Артемий Панарин
Сергей Бобровский
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