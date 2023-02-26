Бобровский об ухудшении результатов «Флориды»: «В одиночку выиграть просто невозможно»

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился своими ощущениями от продолжающегося регулярного чемпионата НХЛ и высказал мнение, почему ухудшились результаты команды по сравнению с предыдущим сезоном.

— Как оцениваете текущий сезон? Все ли идет по плану?

— Перестройка игры команды заняла много времени. Переход на новую систему был непростым, ощущается большая разница с прошлым сезоном. Считаю, что ребята проделали колоссальную работу. Результат при этом не всегда выходил таким, каким бы мы его хотели видеть. Но сейчас потихоньку продвигаемся к тому, что хотим видеть, зарабатывать очки. Ведем борьбу за попадание в плей-офф.

— Как восприняли обмен Джонатана Юбердо на Кита Ткачака?

— Конечно, неприятно, когда ребята уходят из команды. Мы провели вместе три года. В целом я считаю, что это хороший обмен. Ткачак — очень полезный игрок, здорово играет в атаке. Умный форвард, лидер в раздевалке. Считаю, с точки зрения будущего команды этот обмен стал сильным ходом нашего генерального менеджера.

— Ощущаете ли давление в связи с тем, что стало не так просто в одиночку затаскивать матчи, как раньше?

— Хоккей — игра командная, и в одиночку выиграть просто невозможно. В принципе, я не люблю сравнивать вчера с сегодня. Например, то, что было два года назад, с тем, что сейчас. Картинка постоянно меняется. Меняется команда — твои партнеры, сам хоккей и очень много других факторов: например, те же правила. Каждый новый этап несет свои преимущества и сложности, вызовы, с которыми необходимо справляться. Процесс идет, и я доволен тем, как он идет, как получается играть. Сейчас в разгаре борьба за попадание в кубковый раунд, и для меня самое главное — играть в плей-офф.

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