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Сегодня, 08:34

Бобровский поднялся на 13-е место в списке лучших вратарей по победам в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Флорида» на выезде победила «Баффало» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Для 36-летнего россиянина эта победа стала 401-й в НХЛ. Бобровский сравнялся по этому показателю с Крисом Осгудом, который занимает 13-е место среди голкиперов по числу побед за всю историю НХЛ. Рекордсменом лиги является Мартин Бродер (691 победа).

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. До этого вратарь играл в НХЛ за «Коламбус» и «Филадельфию».

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Флорида Пантерз

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