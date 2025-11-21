Бобровский поднялся на 7-е место по шатаутам в НХЛ среди европейцев

Сегодня, 09:10
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел на 7-е место по шатаутам в НХЛ среди европейцев.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:0) он сыграл на ноль, отразив 31 бросок. Для 37-летнего россиянина этот «сухой» матч стал вторым в сезоне и 51-м за карьеру в НХЛ.
Теперь Бобровский занимает 7-е место по числу шатаутов среди европейских игроков, сравнявшись с чешским голкипером Томашем Вокоуном. Больше «сухих» матчей только у Доминика Гашека (81), Хенрика Лундквиста (64), Пекки Ринне (60), Евгения Набокова (59) и Туукки Раска (52).
«Флорида» набрала 23 очка в 20 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции НХЛ.
Женек10
Если впереди пятеро - есть подозрение, что Боб делит 6 место, а не седьмой
