Бобровский отметил атмосферу в «Мэдисон Сквер Гарден» после матча «Флориды» с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский после стартового матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» восхитился атмосферой на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Невероятная арена, отличные фанаты, фантастическая атмосфера. Важная победа для нас», — приводит слова россиянина журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.

35-летний россиянин отразил все 23 броска по своим воротам.

В текущем плей-офф Бобровский провел 12 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 90,9 процента бросков по воротам.