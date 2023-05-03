Бобровский повторил достижение Ванбисбрука в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (4:2, 1-0).

Бобровский одержал четвертую победу подряд и, как сообщает сайт НХЛ, сравнялся с Джоном Ванбисбруком по продолжительности победной серии в плей-офф за всю историю «Пантерз».

Ванбисбрук является рекордсменом клуба по этому показателю. Он одержал четыре победы подряд во время плей-офф Кубка Стэнли в 1996 году.

Второй матч в серии между «Флоридой» и «Торонто» состоится 5 мая. Начало — 2.00 по московскому времени.