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24 июня, 23:30

Бобровский принял участие в тренировке «Флориды» перед решающим матчем Кубка Стэнли

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принял участие в тренировке команды перед седьмым матчем финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона», сообщается на сайте НХЛ.

Ранее 35-летний голкипер не тренировался с командой в воскресенье.

В сезоне-2023/24 Бобровский принял участие в 23 из 24 матчей команды в плей-офф НХЛ. Голкипер отразил 90,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.38.

Седьмой матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» состоится в ночь на 25 июня и начнется в 3.00 по московскому времени. Победитель игры станет обладателем Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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