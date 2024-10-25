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Сегодня, 10:30

Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского признали первой звездой игрового дня в НХЛ.

25 октября «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский голкипер отразил 24 броска по своим воротам. Кроме того, Бобровский одержал свою 400-ю победу в НХЛ, став самым быстрым вратарем в истории лиги, достигшим этой отметки.

Второй звездой стал форвард «Сент-Луиса» Дилан Холлоуэй, оформивший дубль в матче против «Торонто» (5:1). Третьей звездой признан нападающий «Виннипега» Нино Нидеррайтер, на счету которого две шайбы в игре с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз

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