Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:37

Бобровский признан первой звездой седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан первой звездой седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (2:1, 4-3).

35-летний вратарь в этой встрече отравил 23 броска по своим воротам из 24.

Второй звездой стал нападающий «Пантерз» Сэм Райнхарт, который забил победный гол команды. Третья звезда — форвард «Флориды» Картер Верхэге, набравший 2 (1+1) очка.

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли.

Хоккеисты &laquo;Флориды&raquo; празднуют победу в&nbsp;Кубке Стэнли. «Флорида» выиграла Кубок Стэнли! Бобровский, Тарасенко и Куликов — чемпионы НХЛ

Картер Верхэге
Сергей Бобровский
Сэм Райнхарт
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
Обсудить
Читайте также
Николич провел первую пресс-конференцию в качестве тренера ЦСКА
Бекхэм навестил неизлечимо больного Эрикссона с вином
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
После 16 лет в Америке Куликов взял Кубок Стэнли! И спас "Флориду" в решающем моменте финала
Бобровский стал 11-м вратарем в истории НХЛ, победившим в Кубке Стэнли в возрасте 35 лет и старше
Бобровский — о победе в Кубке Стэнли: «Было нелегко, но все стоило этого момента»
Вспомнишь за 10 минут всех россиян, кто выиграл Кубок Стэнли в XXI веке?
Кубок Стэнли не привезут в Россию после победы трех россиян с «Флоридой»
Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Кубок Стэнли не привезут в Россию после победы трех россиян с «Флоридой»

Бобровский — о победе в Кубке Стэнли: «Было нелегко, но все стоило этого момента»