Бобровский признан третьей звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:2 ОТ).

35-летний россиянин отразил 31 бросок из 33 и сделал результативную передачу на третью шайбу. Первой звездой признан форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, забивший победный гол. Вторая звезда — форвард Мэттью Ткачак, у которого один гол.

В текущем сезоне Бобровский провел 31 матч, дважды сыграв на ноль и отразив 91,2 процентра бросков при коэффициенте надежности 2.42.