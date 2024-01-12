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НХЛ

Сегодня, 06:34

Бобровский признан третьей звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:2 ОТ).

35-летний россиянин отразил 31 бросок из 33 и сделал результативную передачу на третью шайбу. Первой звездой признан форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, забивший победный гол. Вторая звезда — форвард Мэттью Ткачак, у которого один гол.

В текущем сезоне Бобровский провел 31 матч, дважды сыграв на ноль и отразив 91,2 процентра бросков при коэффициенте надежности 2.42.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Флорида Пантерз
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