Бобровский признан второй звездой четвертого матча «Флорида» — «Рейнджерс», Шестеркин — третьей

Пресс-служба назвала тройку лучших игроков четвертого матча финальной серии Восточной конференции «Флорида» — «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер нью-йоркскоскй команды Игорь Шестеркин. 28-летний россиянин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, который отразил 21 из 23 бросков по своим воротам. Также он сделал одну голевую передачу.

Возглавил тройку лучших форвард Сэм Райнхарт, забросивший победную шайбу в овертайме.