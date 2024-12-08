Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сан-Хосе»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков соперников по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:1) и был признан второй звездой встречи.

В нынешнем сезоне 36-летний вратарь одержал 12 побед, отыграл 1 сухой матч и потерпел 5 поражений за 18 игр. В общей сложности на счету Бобровского 408 побед в НХЛ, по этому показателю россиянин вышел на чистое 11-е место среди вратарей лиги.

Первой звездой матча стал оформивший дубль нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачук. Третьей звездой встречи признали голкипера «Сан-Хосе» Маккензи Блэквуда, которому удалось отразить 49 из 52 шайб от «Флориды».