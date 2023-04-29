Бобровский о 7:5 с «Бостоном»: «Это большая победа. Следующая игра самая важная»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (7:5, 3-3 в серии).

«Это большая победа. Счет в серии равный, следующая игра — самая важная, поэтому мы должны быть готовыми и скромными, но мы можем наслаждаться сегодняшним вечером. Это огромная победа. Я бы сказал, что это прекрасное чувство», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Седьмой матч серии пройдет 30 апреля. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.