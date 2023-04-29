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Сегодня, 07:57

Бобровский о 7:5 с «Бостоном»: «Это большая победа. Следующая игра самая важная»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (7:5, 3-3 в серии).

«Это большая победа. Счет в серии равный, следующая игра — самая важная, поэтому мы должны быть готовыми и скромными, но мы можем наслаждаться сегодняшним вечером. Это огромная победа. Я бы сказал, что это прекрасное чувство», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Седьмой матч серии пройдет 30 апреля. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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