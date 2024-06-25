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Сегодня, 06:44

Бобровский — о победе в Кубке Стэнли: «Было нелегко, но все стоило этого момента»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Стэнли над «Эдмонтоном».

«Потрясающие эмоции. Я благодарен команде за этот опыт, опять же, без них я никто. Мне просто повезло. Это было нелегко, но оно того стоило. Все стоило этого момента. Каждый день, каждая минута работы стоит этого мгновения, и я хочу насладиться им. Мы потерпели три поражения подряд, но мы думали о том, что нам нужно преодолеть это, чтобы стать настоящими чемпионами. Мы должны были преодолеть все невзгоды.

Сегодня была невероятная энергия, фанаты дают нам ее. Так что все было так быстро, такая интенсивность и такие эмоции, это было напряженно и очень весело. Болельщики во Флориде заслуживают этот кубок. Они были потрясающими эти два года и все время, пока я здесь. Наше сообщество фанатов становится все больше и больше, и нам это нравится. Мы ценим это, и я думаю, что они этого заслуживают», — сказал Бобровский в интервью ESPN.

Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года. Также голкипер играл за «Филадельфию» и «Коламбус». Бобровский является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).

В победном плей-офф Бобровский провел 24 матча, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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