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НХЛ

Сегодня, 07:52

Бобровский прокомментировал поражение «Флориды» в матче с «Тампой»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 ОТ).

«Это была хорошая игра. Она получилась напряженной, но, к сожалению, мы не набрали два очка. Мы набрали одно и будем двигаться дальше», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский в матче с «Лайтнинг» отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

После этого матча «Флорида» с 7 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Тампа» с 4 очками — на 12-й строчке.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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