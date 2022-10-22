Бобровский прокомментировал поражение «Флориды» в матче с «Тампой»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 ОТ).

«Это была хорошая игра. Она получилась напряженной, но, к сожалению, мы не набрали два очка. Мы набрали одно и будем двигаться дальше», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский в матче с «Лайтнинг» отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

После этого матча «Флорида» с 7 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Тампа» с 4 очками — на 12-й строчке.