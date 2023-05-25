Бобровский о победе над «Каролиной»: «Хорошо, что у «Флориды» есть Ткачак. Он знает, как забрасывать важные шайбы»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Каролиной» (4:3) в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли.

Форвард «Пантерз» Мэттью Ткачак забросил решающую шайбу за 5 секунд до конца третьего периода. «Флорида» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Это невероятно. Мы показали свою устойчивость. К тому же нам повезло, что у нас есть Мэттью Ткачак. Он знает, как забрасывать важные шайбы», — приводит Sportsnet слова Бобровского.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).