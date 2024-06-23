Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед седьмым матчем с «Эдмонтоном»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил тренировку команды за день до седьмого матча финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона», сообщает журналист Том Гулитти.

35-летний голкипер не появился на льду. У «Флориды» тренировались два других вратаря, Энтони Столарз и Спенсер Найт.

В сезоне-2023/24 Бобровский принял участие в 23 из 24 матчей команды в плей-офф НХЛ. Голкипер отразил 90,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.38.

Седьмой матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» состоится в ночь на 25 июня и начнется в 3.00 по московскому времени. Победитель игры станет обладателем Кубка Стэнли.