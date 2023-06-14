Бобровский пропустил восемь шайб от «Вегаса» и установил личный антирекорд в плей-офф НХЛ

«Флорида» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли уступила «Вегасу» (3:9, 1-4).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил 8 шайб, один гол был забит в пустые ворота. Таким образом, 34-летний россиянин установил личный антирекорд по пропущенным шайбам в плей-офф НХЛ — ранее он пропускал не более 5 шайб.

В регулярном чемпионате Бобровский дважды пропускал 8 шайб в сезоне-2018/19.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».