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Сегодня, 06:18

Бобровский пропустил восемь шайб от «Вегаса» и установил личный антирекорд в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли уступила «Вегасу» (3:9, 1-4).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил 8 шайб, один гол был забит в пустые ворота. Таким образом, 34-летний россиянин установил личный антирекорд по пропущенным шайбам в плей-офф НХЛ — ранее он пропускал не более 5 шайб.

В регулярном чемпионате Бобровский дважды пропускал 8 шайб в сезоне-2018/19.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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