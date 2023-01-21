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Сегодня, 19:40

Бобровский пропустит несколько матчей «Флориды» из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустит несколько матчей из-за травмы «нижней части» тела, сообщила журналист Кэти Энгельсон со ссылкой на главного тренера команды Пола Мориса.

34-летний россиянин начал игру регулярного чемпионата против «Монреаля» в стартовом составе, но был заменен спустя 3 минуты.

Теперь голкипер пропустит как минимум игры против «Миннесоты», «Рейнджерс» и «Питтсбурга».

В этом сезоне Бобровский сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 89,7 процента бросков.

Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
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