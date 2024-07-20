Бобровский рассказал, чем занимался во время отпуска

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как прошел его отпуск.

«Было бы круто сыграть такой командой на Олимпиаде. Отпуск? Все хорошо, вернулся в Питер в июле. Зал, тренировки. Прошлый сезон затянулся, надо готовиться к новому. У меня будет день с Кубком в сентябре. Хочу собрать тренеров, которые помогали мне. Я же тренируюсь и с ребятами из Австрии, и Финляндии. Хочу всех собрать на ужин, поблагодарить. Жаль, что не получится привезти трофей в Санкт-Петербург. Было бы круто отпраздновать с нашими болельщиками.

", — сказал хоккеист.

1 июля 2019 года Бобровский в качестве свободного агента подписал с «Флоридой» контракт на 7 лет и общую сумму 70 миллионов долларов. Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус».

В минувшем сезоне «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. «Пантерз» стали чемпионами впервые в своей 31-летней истории.