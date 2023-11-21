Бобровский рассказал, как меняется игра вратарей с развитием хоккея

Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» подробно объяснил, как меняется игра голкиперов и почему в современной НХЛ стали больше забивать.

— В НХЛ с каждым сезоном забивается все больше голов. Большая разница с теми временами, когда вы начинали в лиге? И как вы думаете, почему в нападении стали играть более талантливые хоккеисты, вратарская экипировка позволяет больше забивать, правила изменились? А может, и вратари стали слабее?

— Думаю, всего по чуть-чуть, что вы перечислили. Кроме того, что вратари стали слабее. Наоборот, каждое изменение в правилах заставляет нас больше трудиться, углубляться в свое тело, искать в нем потенциал.

Подрезали вратарскую экипировку. Свободное место вместо формы нужно заполнять движениями, позицией. Нужно двигаться быстрее, быть более аккуратным позиционно. Ужесточили правила, клюшка на перчатках — сразу две минуты. Соответственно, у полевых игроков стало больше времени — и бросать можно практически без помех.

Вратарям опять приходится искать способы с этим справиться. Оптимизировать позиционную игру, двигаться быстрее и сбалансированнее. Сейчас ошибка на сантиметр сопровождается звуком штанги — «дзинь!» — и радостью соперника. Хоккей движется в этом направлении. Это эволюция, и мне очень интересно быть в этой системе. Конкурировать с лучшими вратарями. Играть против лучших нападающих очень сложно и в то же время очень интересно.