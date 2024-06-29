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Сегодня, 15:32

Бобровский рассказал, какой фактор стал важным перед решающей игрой финала Кубка Стэнли

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что ключевым фактором перед седьмой игрой серии против «Эдмонтона» стало решение тренера вратарей.

— 3-3 в финальной серии после 3-0. О чем нужно думать в этот момент? Как готовить себя, свою голову к решающей игре?

— Было нелегко. После того как счет стал 3-3, было точно такое же ощущение, как в прошлом году, после пятой игры против «Вегаса». Было чувство, что все — конец. Единственное, что в том году это был действительно конец, а в этом у нас был еще один шанс. И по сути нет разницы, что было до. Счет равный, седьмая игра все решит. Важным моментом было решение тренера вратарей дать мне дополнительный день отдыха. Я расслабился, перезагрузился и хорошо подготовился к седьмой игре.

Полностью интервью Сергея Бобровского читайте на сайте «СЭ»

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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