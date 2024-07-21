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Сегодня, 16:10

Бобровский: «Россия — моя страна. Россия — моя родина»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде «Флориды».
Фото Скриншот трансляции
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал «СЭ» о праздновании победы в Кубке Стэнли с российским флагом.

«Выдалась уникальная возможность. Рад, что получилось так. Россия — моя страна. Россия — моя родина», — сказал Бобровский «СЭ».

35-летний россиянин вышел на сцену во время празднования победы в Кубке Стэнли вместе с партнерами и позже выступил с речью. В этот момент на Бобровском был российский флаг.

Сергей Бобровский вышел с&nbsp;флагом России на&nbsp;чемпионском параде &laquo;Флориды&raquo;. Бобровский вышел с флагом России и выдал мощную речь! Как прошел чемпионский парад «Флориды»

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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