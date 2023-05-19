Бобровский совершил 50 сейвов во втором матче плей-офф подряд

Сегодня, 08:25
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 53 броска по воротам в матче серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ против «Каролины».
На момент написания новости матч еще продолжается, команды перешли в четвертый овертайм со счетом 2:2.
В предыдущей игре россиянин также смог отразить минимум 50 бросков. Это произошло в пятой встрече серии с «Торонто» в полуфинале «Востока».
Таким образом, Бобровский отразил 50 бросков во втором матче плей-офф НХЛ подряд.
Российский голкипер стал третьим вратарем с сезона-1955/56 с подобным достижением в играх плей-офф. Ранее этого показателя добились голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос в 2021 году против «Харрикейнз» и Кертис Джозеф в 1993 году.