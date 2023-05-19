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Сегодня, 08:25

Бобровский совершил 50 сейвов во втором матче плей-офф подряд

Виталий Косик
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 53 броска по воротам в матче серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ против «Каролины».

На момент написания новости матч еще продолжается, команды перешли в четвертый овертайм со счетом 2:2.

В предыдущей игре россиянин также смог отразить минимум 50 бросков. Это произошло в пятой встрече серии с «Торонто» в полуфинале «Востока».

Таким образом, Бобровский отразил 50 бросков во втором матче плей-офф НХЛ подряд.

Российский голкипер стал третьим вратарем с сезона-1955/56 с подобным достижением в играх плей-офф. Ранее этого показателя добились голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос в 2021 году против «Харрикейнз» и Кертис Джозеф в 1993 году.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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