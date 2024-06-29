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Сегодня, 16:00

Бобровский спокойно отнесся к тому, что его не признали лучшим игроком плей-офф НХЛ

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер Сергей Бобровский, выигравший в составе «Флориды» Кубок Стэнли, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что не придал значения тому, что не стал обладателем «Конн Смайт Трофи» после победы в Кубке Стэнли.

— Когда комиссар НХЛ Гэри Бэттмен назвал имя лауреата на приз лучшему игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи», расстроились ли тому, что его дали не вам, а Макдэвиду, или вообще было уже все равно и вы не обратили внимания?

— Мы выиграли самый главный приз, и я был счастлив, что спустя 14 лет тяжелой работы нам удалось пройти этот путь.

Полностью интервью Сергея Бобровского читайте на сайте «СЭ»

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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