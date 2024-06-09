Бобровский сравнялся с Набоковым по победам в матчах плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (3:0, 1-0).

Победа в этой игре стала для 35-летнего вратаря 42-й в карьере в Кубке Стэнли. По этому показателю Бобровский сравнялся с Евгением Набоковым и делит с ним второе место среди российских вратарей в истории НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является Андрей Василевский из «Тампы» (66).

Счет в финальной серии стал 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 11 июня.