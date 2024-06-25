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Сегодня, 08:19

Бобровский стал четвертым российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон» (4-3).

Он стал четвертым вратарем из России, выигравшим этот трофей. Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004), Илья Брызгалов (2007) и Андрей Василевский (2020, 2021).

Сергей Бобровский вместе с&nbsp;одноклубниками празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;финале Кубка Стэнли. Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

Бобровский также стал 11-м голкипером в истории НХЛ, одержавшим победу в розыгрыше Кубка в возрасте 35 лет и старше.

В составе «Пантерз» всего играли трое россиян. Помимо Бобровского вытупали защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко.

Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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