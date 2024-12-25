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Сегодня, 09:45

Бобровский стал лидером по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году

Алина Савинова
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский занял первое место по числу побед среди голкиперов НХЛ в 2024 году, сообщает пресс-служба лиги.

По состоянию на 20 декабря россиянин одержал в 2024-м 51 победу в играх регулярного чемпионата и плей-офф. 16 из них — в Кубке Стэнли-2024, в финале которого «Пантерз» победили «Эдмонтон» со счетом 4-3.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 на счету 36-летнего вратаря 16 побед в 24 матчах при проценте отраженных бросков 89,5% и коэффициенте надежности 2,8.

Ранее Бобровский был признан спортсменом 2024 года по версии «СЭ». В голосовании приняли участие 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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