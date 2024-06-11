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Сегодня, 09:23

Бобровский пропустил 1 шайбу в первых двух матчах финала Кубка Стэнли — это 7-й случай за 80 лет в НХЛ

Руслан Минаев
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил одну шайбу в первых двух матчах финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 4:1). В этих играх россиянин отразил 50 бросков.

Бобровский стал седьмым голкипером за последние 80 лет в НХЛ, кто пропустил менее двух шайб в первых двух матчах финальной серии плей-офф НХЛ.

Он присоединился к Жаку Планту, который пропустил 1 шайбу в финальной серии 1957 года, Хэнку Бассену (1 шайба — в 1961-м), Джонни Бауэру (1 шайба — в 1967-м), Фрэнку Маккулу (два сухих матча в 1945-м), Мартину Бродеру (два сухих матча в 2003-м) и Крису Осгуду (два сухих матча в 2008-м).

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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