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Сегодня, 13:13

Бобровский вошел в топ-20 вратарей по количеству побед в НХЛ

Алина Савинова
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал 369-ю победу в НХЛ.

21 ноября 35-летний россиянин помог «Пантерз» обыграть «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). В этой встрече Бобровский отразил 25 бросков из 28.

По количеству побед в лиге российский вратарь теперь делит 20-е место с Томом Баррассо (369 побед в 777 играх) и Пеккой Ринне (369 в 683 встречах). 19-я позиция у Энди Муг (372; 713). Среди европейских вратарей Бобровский вместе с Ринне идет на 3-м месте.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Он является дукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017).

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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