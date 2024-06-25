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Сегодня, 05:59

Бобровский и Куликов впервые стали обладателями Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» (2:1) и стала победителем плей-офф.

В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года. Также голкипер играл за «Филадельфию» и «Коламбус». Бобровский является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).

Также впервые обладателем Кубка Стэнли стал защитник Дмитрий Куликов. 33-летний россиянин играет за «Пантерз» с 2023 года, до этого он выступал за команду с 2009 по 2016 год. Также в НХЛ Куликов играл за «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Анахайм» и «Питтсбург».

В победном плей-офф Бобровский провел 24 матча, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков. На счету Куликова 2 результативные передачи в 24 играх плей-офф.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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