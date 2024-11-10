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Сегодня, 11:12

Бобровский вышел на 12-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ

Руслан Минаев
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Филадельфию» со счетом 4:3.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. Российский голкипер одержал 404-ю победу в 712 играх и вышел на чистое 12-е место среди вратарей по этому показателю. Он опередил Гранта Фюра (403 победы в 868 матчах).

На 11-й строчке расположился Гленн Холл (407 побед в 906 матчах). Лидирует в списке — Мартин Бродр (691 в 1266), в тройке — Марк-Андре Флери (564 в 1029) и Патрик Руа (551 в 1029).

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз

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