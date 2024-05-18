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Сегодня, 09:07

Бобровский вышел на четвертое место среди действующих вратарей НХЛ по количеству решающих побед в Кубке Стэнли

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поднялся на четвертое место среди действующих вратарей НХЛ по количеству решающих побед в Кубке Стэнли.

18 мая «Флорида» обыграла «Бостон» (2:1) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. «Пантерз» одержали четвертую победу (4-2) в серии и вышли в финал Восточной конференции.

Эта победа стала для Бобровского седьмой решающей в плей-офф НХЛ. Его опережают только Джонатан Куик (10), Андрей Василевский (13) и Марк-Андре Флери (16).

35-летнего россиянина признали второй звездой матча. Он отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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