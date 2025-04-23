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Сегодня, 07:35

Бобровский вышел на чистое пятое место по победам в Кубке Стэнли среди вратарей из Европы

Алина Савинова
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«Флорида» на выезде обыграла «Тампу» (6:2) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по воротам в этой встрече. Победа над «Тампой» стала для 36-летнего россиянина 46-й в Кубке Стэнли. Он вышел на чистое пятое место по количеству выигранных матчей в плей-офф НХЛ среди европейских вратарей, обойдя финна Пекка Ринне (45).

На первом месте по этому показателю располагается голкипер «Тампы» Андрей Василевский (66). Следом за ним идут чех Доминик Гашек (65), швед Хенрик Лундквист (61) и финн Туукка Раск (57).

«Флорида» повела в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч команд состоится 25 апреля и начнется в 1.30 по московскому времени.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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