Бобровский вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел на третье место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ.

31 мая «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:2) в пятом матче серии финала Восточной конференции НХЛ. 35-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для Бобровского 40-й в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на третье место среди российских голкиперов, обойдя Николая Хабибуллина. Теперь Бобровского опережают только Евгений Набоков (42) и Андрей Василевский (66).

«Флорида» вышла вперед в серии (3-2). Шестой матч в серии состоится 2 июня.