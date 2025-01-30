Бобровский вышел на второе место в рейтинге российских вратарей по количеству матчей без пропущенный шайб

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел на второе место в списке российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:0) россиянин отразил 30 бросков в створ и оформил шатаут, который стал для него 46-м в карьере за 734 игры. Таким образом, Бобровский догнал по данному показателю Николая Хабибулина, на счету которого 46 шатаутов в 799 матчах. Лидером среди россиян является Евгений Набоков, в активе которого 59 матчей без пропущенных шайб в 697 играх НХЛ.

Также Бобровский по этому показателю теперь находится топ-35 среди всех вратарей лиги. Лучшим по количеству шатаутов за всю историю НХЛ является Мартин Бродо, 125 раз сыгравший «на ноль» в 1266 матчах регулярных сезонов.